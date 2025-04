Iltempo.it - Equitazione, arriva in Italia il Versilia Horse Show

Tre giornate di alta competizione con un montepremi complessivo di 350 mila euro con in campo il meglio del salto ostacoli mondiale. Questo a Camaiore per il Longines, l'atteso nuovo concorso ippico internazionale in calendario dal 9 all'11 maggio al Parco Bussoladomani, nell'Arena Giorgio Armani. Sotto l'egida del grande stilista, sempre molto legato allo sport, saranno nove le categorie del Concorso Internazionale a 4 Stelle, delle quali cinque valevoli per il Longines Ranking, con percorsi tracciati dal maestro Uliano Vezzani, ed altrettante in quello a 1 Stella che farà da corollario alle competizioni riservate ai big del jumping. Anteprima di grande prestigio con la presentazione a Roma tenuta al Circolo del Tennis del Foro Italico e organizzata dan Champions Tour.