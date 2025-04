Metropolitanmagazine.it - Enzo Miccio, chi era il compagno Laurent Miralles

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo respingo come se non fosse vero. Buon viaggio, resterai nel mio cuore per sempre”, così ha scrittosu Instagram, aggiungendo l’hashtag #rip per far capire che il suoè morto, non riuscendo invece a scrivere apertamente la notizia, preferendo descrivere il suo sentimento in questo momento, un dolore inaccettabile., noto chirurgo francese, era un uomo riservato, e ha sempre protetto dai riflettori la sua relazione con. I due si erano conosciuti a Parigi e hanno condiviso sei anni intensi, con tanti momenti di felicità, ma anche molte sfide, come la distanza fisica e le limitazioni imposte dalla pandemia. Nonostante la fine della loro relazione, la forza del legame profondo che li univa emerge dalle parole di