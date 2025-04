Lanazione.it - Ennesima truffa agli anziani: rubati soldi e oro. Ma i malviventi sono stati presi

Leggi su Lanazione.it

Perugia, primo aprile 2025 -: ci risiamo. Ma anche questa volta i Carabinieri di Perugiariusciti ad arrestare in flagranza di reato un 40enne e 47enne di origine campana. Il modus operandi utilizzato dai malfattori è quello tristemente noto della “finta appartenenza alle Forze dell’Ordine”. Uno dei complici ha telefonato alla vittima, informandola che il figlio aveva investito un ciclista e che, per evitare gravi conseguenze giudiziarie, era necessario il pagamento immediato di una somma di denaro. Nel frattempo, con un pretesto, il marito della donna è stato indotto ad allontanarsi da casa per recarsi in ospedale. Approfittando della momentanea solitudine della vittima, itori sipresentati presso l’abitazione e, fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, sifatti consegnare tutto l’oro a disposizione, oltre a una somma di denaro in contanti.