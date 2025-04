Unlimitednews.it - Enav, investimenti per 570 mln nel Piano industriale 2025-2029

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – Nuovi record per i volumi di traffico aereo, con oltre 2,2 milioni di voli gestiti, e per il fatturato relativo all’attività sul mercato non regolamentato: sono alcuni dei numeri diche ha approvato il Bilancio 2024 che vede un utile netto a 125,7 milioni di euro, in crescita dell’11,5% rispetto al 2023, e ricavi a oltre un miliardo. Nel corso del Capital Markets Day che si è svolto nella sede della Borsa, a Milano, l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo ha presentato anche il, che prevedeper 570 milioni di euro. xh7/fsc/gslUnlimited News - Notizie dal mondo