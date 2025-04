Panorama.it - Enav da record nel 2024. Nel nuovo piano crescita all’estero e spinta su droni

ha presentato ilindustriale 2025-2029, che prevede investimenti per 570 milioni di euro, unamedia annua dei ricavi del 4,3% fino a raggiungere 1,2 miliardi di euro e un incremento dell’utile netto del 26,7%, attestandosi a 165 milioni di euro. A beneficio degli azionisti, il dividendo aumenterà di un centesimo di euro all’anno, arrivando a 0,32 euro nel 2029.Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione ha approvato i risultati finanziari del, che segnano un EBITDAdi 311 milioni di euro (+3,6%), ricavi consolidati indel 3,7% a quota 1,037 miliardi di euro e un utile netto in aumento dell’11,5%, raggiungendo i 125,7 milioni di euro. L’indebitamento si è ridotto di 64 milioni, scendendo a 258 milioni di euro, mentre il dividendo per azione è stato fissato a 0,27 euro, con un incremento del 17%.