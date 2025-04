Quotidiano.net - Enav approva il piano industriale 2025-2029 con investimenti di 570 milioni di euro

Il consiglio di amministrazione dihato ilche si fonda su linee guida strategiche "fondamentali per la creazione di valore nel lungo periodo", spiega la società. Ilprevedeper circa 570dial. La società stima inoltre ricavi totali a 1,2 miliardi; ricavi da mercato terzo 106; Ebitda 361; risultato netto 165. Si prevede un aumento progressivo della remunerazione annuale degli azionisti fino a 0,32 per azione nelha chiuso il 2024 con nuovi record sia per quanto riguarda i volumi di traffico aereo che per il fatturato relativo all'attività sul mercato non regolamentato. I ricavi totali consolidati si attestano a 1,037 miliardi di, in aumento del 3,7% rispetto al 2023. L'utile netto consolidato è pari a 125,7die mostra un aumento dell'11,5% rispetto all'esercizio precedente.