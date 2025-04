Oasport.it - Empoli-Bologna oggi in tv oggi, Coppa Italia calcio 2025: probabili formazioni, orario, streaming

Siamo pronti per dare il via alle attesissime semifinali della. Si inizierà questa sera, martedì primo aprile, alle ore 21.00 con un interessantissimo. Si giocherà alle ore 21.00 allo stadio Castellani della città toscana, per una andata che rappresenterà una grande occasione per entrambe le contendenti.Alzi la mano, infatti, chi si sarebbe atteso questo incrocio nelle semifinali dellanazionale edizione 2024. L’, infatti, è reduce da due eliminazioni di prestigio (Fiorentina e, soprattutto, Juventus a domicilio ai quarti di finale ai calci di rigore) e ha già fatto la sua storia. Mai, infatti, gli azzurri erano arrivati a questo livello e cercheranno il grande sogno. Chi vincerà, dopotutto, staccherebbe anche il pass per la prossima Superin Arabia Saudita.