Empoli-Bologna 0-3 i rossoblù ipotecano la finale di Coppa Italia

, 1 aprile 2025 - Ilipoteca la qualificazione alla finalissima di. I felsinei dominano la semid'andata imponendosi allo stadio Castellani dicon un netto 0-3. A sbloccare il risultato è Orsolini, mentre le altre marcature(una per tempo) portano la firma di Dallinga. Giovedì 24 aprile è in programma il match di ritorno. Le scelte dei due allenatori(3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovlenko, Bacci, Cacace; Solbakken, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa.(4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All.no. Primo tempo Basta un minuto e mezzo per assistere alla prima occasione dell'incontro. E che occasione: Dallinga innesca Orsolini che supera Tosto, ma il suo destro da posizione invitantissima non inquadra il bersaglio grosso.