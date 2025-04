Emilio Notte, il pittore nomade

Leggi su Ildenaro.it

di Roberta VerdeL’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.Scrigno di preziosi tesori, le case d’aste sono luoghi che emanano sempre un certo fascino. In speciali occasioni, esse si trasformano in spazi museali, in cui si celebra l’unicità degli artisti. All’interno di un ampio programma che intende ricostruire il tessuto storico delle esperienze artistiche che hanno caratterizzato Napoli e il Sud Italia, la “Errico Casa d’Aste” ha inteso omaggiare con una mostra l’artista pugliese, morto a Napoli nel 1982.