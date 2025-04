Lanazione.it - Emergenza vigili del fuoco in Toscana: mancano oltre 300 unità

Firenze, 1 aprile 2025 - La carenza di personale tra ideltoscani ha raggiunto livelli critici, con300mancanti solo per il ruolo operativo. A lanciare l'allarme è la Fp Cgil, che denuncia una situazione ormai insostenibile, aggravata dall'imminente stagione estiva, periodo in cui il numero di interventi aumenta sensibilmente. La conferma ufficiale arriva da un documento trasmesso dalla direzione generale per le risorse umane alle organizzazioni sindacali. Il quadro emerso è allarmante: a livello nazionale, il corpo nazionale deidelregistra una carenza superiore alle 3.000per il solo ruolo deioperativi, senza contare le altre qualifiche e il personale amministrativo, che soffre di percentuali di carenza ancora più elevate. In, il comando di Firenze è quello più colpito, con una carenza di 73, pari ail 20% del personale previsto.