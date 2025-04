Tvzap.it - Ema Stokholma e Angelo Madonia, passione nei camerini di “Ballando”: la reazione di Sonia Bruganelli

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. Emaneidi “con le stelle”: ladi– Ema, ospite del programma di Alessia Marcuzzi Obbligo o verità, si è lasciata andare ad una confessione piccante. La popolare conduttrice ha reso noto di avere avuto rapporti intimi sul luogo di lavoro. In particolare, sarebbe accaduto durante la partecipazione acon le stelle. ( dopo le foto)Leggi anche: “Sei ossessionato da lei”: colpo di scena al “Grande fratello”, Shaila lascia Lorenzo in direttaLeggi anche: Caos al “Grande Fratello”: ‘la festa dopo la finale finisce in rissa’, poi si scopre la veritàEmaneidi “”: ladiTanto divertimento e parecchie confidenze nella seconda puntata di Obbligo o Verità in onda lunedì 31 marzo 2025 su Rai Due.