Metropolitanmagazine.it - Elton John e Brandi Carlile, Ligabue e Achille Lauro tra gli album in uscita nel mese di aprile 2025

Tantissimi sono gli artisti pronti ad invadere le classifiche con i nuoviinneldi, nel quale protagonisti e giovani che sia stanno facendo sempre più spazio nel panorama musicale nostrano, presenteranno i loro attesi lavori in studio.– Who Believes In Angels (4): L’mescola canzoni fortemente legate ade canzoni più legate a. I testi vedono la firma del collaboratore di sempre Bernie Taupin e, mentre il produttore e co-sceneggiatore Andrew Watt ha seguito il progetto in qualità di produttore, mediatore e creativo. Il concept di “Who Believes In Angels?” è stato ideato da, dalla superstar statunitense(undici volte vincitrice dei Grammy Awards) e dal produttore e cantautore vincitore di numerosi Grammy Andrew Watt, amici intimi e collaboratori abituali.