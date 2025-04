Quotidiano.net - Elodie, singolo e nuovo disco: cosa dobbiamo aspettarci

è tornata. Un anno e mezzo dopo il clubtape ‘Red light’, la cantante e attrice romana è torna al suo pubblico con un. Dal titolo del tutto evocativo ‘Mi ami mi odi’. Che sembra un po’ anche una sorta di manifesto rispetto alle numerose discussioni, soprattutto a mezzo social, in merito all’utilizzo del corpo nelle performance e come mezzo comunicativo. ‘Mi ami mi odi’ sembra quasi una dichiarazione:si ama o si odia. E in realtà ultimamente, anche dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano ‘Dimenticarsi alle 7’, sembra in aumento la quota di chi la ama. La cantante romana divide l’opinione pubblica e questo è un dato di fatto ormai da tempo. Anche questoè destinato a far parlare. E, a giudicare dagli spoiler pubblicati dalla stessasui social, anche a far ballare.