Elodie alla co-conduzione del GialappaShow, sensuale e esilarante. L'annuncio dopo la prima puntata

È uno dei programmi più seguiti del momento.è uno show leggero, divertente e quasi nostalgico per gli amanti del genere comico. La sua struttura ricorda molto quella di Mai dire gol e non solo per la presenza della Gialappa’s Band, sebbene non al completo, ma anche per i contenuti proposti. Ad arricchire la, c’è poi sempre un co-conduttore che cambia a ogni appuntamento. E lunedì 31 marzo è stata la volta di, che ha pure annunciato il suo ritorno musicaleil Festival di Sanremo, al quale ha partecipato con il brano Dimenticarsi alle 7.Il look dialArchiviato il mini dress con reggiseno piumato che aveva sfoggiato durante la sua partecipazione a Domenica In, per ladella quinta stagione diha indossato una giacca nera strutturata in pieno stile dark lady.