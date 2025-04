Quifinanza.it - Elkann incontra Trump per le emissioni auto, standard da ridefinire

Ieri il presidente di Stellantis, John, hato Donaldalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso l’intenzione di rilassare glisulledellemobili, come confermato da un portavoce di Stellantis. Come riferito dai media americani e come confermato da un portavoce della società, tra i temi dell’incontro ci sono stati la competitività del sistemamotive nordamericano.Di cosa hanno parlatoCome fa sapere Stellantis,(che compie oggi 49 anni) ha partecipato all’incontro in qualità di responsabile di uno dei principali produttorimobilistici rimasti negli Stati Uniti, con l’intento di mantenere e rafforzare il dialogo con il presidente americano e la sua amministrazione, soprattutto in questo momento cruciale per il futuro dell’industriamobilistica locale.