Ilfattoquotidiano.it - Elkann incontra di nuovo Trump alla Casa Bianca: i dazi spaventano Stellantis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in arrivo sulle auto. Così Johnè tornato a bussareporta di Donald. Dopo un primo incontro negli scorsi mesi e al promessa di potenziare gli stabilimenti negli Stati Uniti, il presidente del gruppo automobilistico ha avuto un secondo faccia a faccia con il tycoon. I due si sono visti lunedì: l’obiettivo diè proseguire il dialogo con il presidente e la sua amministrazione in questo momento cruciale per il futuro dell’industria automobilistica statunitense., infatti, è tra le aziende che rischia maggiormente con le tariffe imposte dache, dall’altro lato, ha dichiarato di voler ripristinare standard meno rigidi sulle emissioni delle auto. Tra i temi dell’incontro la competitività del sistema automotive nordamericano, su cuisi era espresso la scorsa settimana in una call con gli analisti, oltre all’accessibilità economica dei prodotti fabbricati negli Stati Uniti e per le implicazioni sulla domanda.