Elkann da Trump, mercato auto a rischio tra dazi e nuove regole emissioni

Roma, 1 aprile 2025 – È un momento cruciale per l’industriamobilistica globale quello in cui il presidente di Stellantis Johnha incontrato il presidente degli Stati Uniti Donaldalla Casa Bianca.ha preso parte al colloquio in rappresentanza di uno dei maggiori produttorimobilistici degli Stati Uniti, con circa 75.000 dipendenti nel Paese, un fatturato di 63,5 miliardi di euro e consegne pari a circa 1,4 milioni di veicoli l’anno. L’obiettivo è proseguire il dialogo con la nuova amministrazione su temi chiave come la competitività del sistemamotive nordamericano, la sostenibilità delle normative sullee l’impatto delletariffe in arrivo. Cambio di rotta sulleha confermato l’intenzione di tornare a standard ambientali meno rigidi sulle, probabilmente quelli del 2020, riducendo i vincoli per le casemobilistiche.