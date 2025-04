Ilfattoquotidiano.it - Elettromagnetismo, così tra espedienti e negazionismo le leggi hanno smontato la protezione per i cittadini

Dache tutelavano la nostra salute a uno scenario nuovo e incerto, in cui le normative sono ben più favorevoli alle aziende delle telecomunicazioni e non tengono conto del sacrosanto principio di precauzione. Questo, in sintesi, quanto accaduto in merito al tema dell’, rispetto al quale l’Italia aveva una delle normative più cautelative a livello internazionale.La legge del luglio 2003 stabiliva infatti per la popolazione, nei luoghi a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, un valore di attenzione del campo elettrico pari a 6 V/m. Tale valore era da considerarsi come media in un qualsiasi intervallo di 6 minuti nell’arco della giornata.Dal governo Monti a quello Meloni, norme sempre peggiori“Tra il 2011 e il 2012, invece, è partita una vera e propria erosione del principio di precauzione”, ci spiega il professor Fausto Bersani, fisico e membro del comitato Scientifico di Isde Italia.