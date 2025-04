Lanazione.it - Elettrodotto Montalto di Castro-Milano: preoccupazioni per ambiente e salute

L’dadi, che passerà nelle nostre città comincia a destare perplessità fra quanti temono per l’e laL’di Terna sarà sott’acqua fino alla Partaccia, zona Bozzetto, arriverà alla stazione elettrica nell’area tra la ex Italcementi e la Fibronit a Nazzano. Poi da lì tra Fossone e Santa Lucia per allacciarsi alla rete già esistente ad alta tensione. Un tracciato che sta animando un dibattito sia sull’impatto ambientale che per i disagi e soprattutto la possibilità per il territorio di avere opere compensative. A tale proposito Andrea Figaia, segretario della Cisl, chiede un tavolo con le istituzioni affinché anche i sindacati siano informati sul da farsi e su come cambierà il territorio. "L’area industriale interessata ha già subito pesanti conseguenze – spiega Figaia – a causa delle attività industriali e minerarie, che hanno lasciato un’eredità di inquinamento e degrado ambientale.