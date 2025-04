Laspunta.it - Egato 5, avviate le procedure per restituire ai 56 Comuni i soldi dei mutui dal 2009 al 2013

Il dirigente responsabile dell’5 “Lazio Meridionale” di Frosinone, l’ingegner Luigi Urbani, ha diffuso una nota rivolta ai Sindaci deiinteressati dal rimborso delle ratedal primo semestreal primo semestre, illustrando le modalità di fatturazione a carico dei.Il rimborso, tanto atteso, è possibile grazie ad attività ricognitive svolte dall’5 ed alla specifica Deliberazione della Conferenza dei Sindaci assunta al riguardo.“Pertanto l’5 – afferma il dirigente responsabile Urbani -, in questi giorni è impegnato nei confronti deiinteressati allecazioni finalizzate all’acquisizione delle fatture per la successiva liquidazione. L’5 tiene a precisare che, nel passato, si sono registrate carenze, tra l’altro anche nell’acquisizione delle suddette fatture da parte dei, ragion per cui gli importi non sono stati, ad oggi, liquidati”.