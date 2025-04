Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di aprile

Adsaranno moltissimi i titoli da non perdere targati J-POP!Approdano sugli scaffali, per la prima volta in edizione italiana, due opere della pluripremiataka Coco Uzuki: la serie romance Fall in love, you false angels e la raccolta di storie brevi First Kiss. I volumi saranno disponibili sia singolarmente che in un bundle che conterrà una speciale edizione variant del primo volume di Fall in love, you false angels e gadget da collezione.Dalla Corea arriva una nuova irresistibile serie Boy’s Love ambientata nell’Omegaverse: Love is an illusion! di Fargo. I primi due volumi saranno disponibili sia singolarmente che in un cofanetto da collezione.Non mancheranno alcunespeciali come la variant del primo volume di Kowloon Generic Romance e I diari della speziale 14 con booklet inedito allegato.