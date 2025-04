Metropolitanmagazine.it - Ecowell si rinnova e punta ad un target più giovane

Il marchio di haircare e skincare bio, parte del gruppo turco Ekokimya, ha iniziato un percorso di redesign e rebranding. Infatti, ha modificato le grafiche nelle confezioni per rivolgersi maggiormente agli adolescenti: per loro linee dedicate. Mentre, invece, per il marchio di haircare Swissoderm è arrivato un arricchimento delle gamme prodotti, come il nuovo shampoo e un conditioner anti-forfora.si: tutti i cambiamenti del brandBatuhan Taslaroglu, Export Manager dell’azienda, racconta che “Per Swissderm stiamo per lanciare un siero per capelli, un tonico e prodotti solari per l’abbronzatura, dal bodycare al suncare, visto che in Turchia fa molto caldo e il turismo internazionale sta crescendo notevolmente. Stiamo espandendo il nostro business in Asia, focalizzandoci in particolare sulla Cina e sull’India, che hanno oltre un miliardo di abitanti, quindi sono mercati dal grandissimo potenziale, ma anche su Pakistan e Indonesia.