"Ecco perché ha vinto Jessica". Grande Fratello, la scoperta a notte fonda. E invece Helena… Cosa è successo

La serata del 31 marzo ha chiuso l’edizione 2025 delcon un esito che ha sorpreso molti:Morlacchi hail reality, superando al televoto finale la favorita Helena Prestes. Il distacco è stato minimo, ma decisivo: 52,13% contro 47,63%. Al momento della proclamazione da parte di Alfonso Signorini, la vincitrice è scoppiata in lacrime, mentre Helena ha reagito con eleganza, applaudendo e stringendola in un lungo abbraccio.Nonostante l’entusiasmo di parte del pubblico, sui social sono esplosi i commenti di chi sperava in un esito diverso. Molti utenti hanno messo in dubbio l’esito della votazione e sottolineato il percorso più lineare e, a loro dire, meritevole di Helena. Tra i commenti più frequenti: “La vittoria la meritava Helena, sono contenta perma l’onestà di dire la verità è sacra” oppure “Tutti cercavano Helena dopo la puntata, non”.