Ecco perché alla fine ha vinto Jessica Grande Fratello si è scoperto subito

Nella serata di lunedì 31 marzo, è andata in onda l’ultima puntata del. La finale ha riservato una sorpresa, con la vittoria diMorlacchi, che ha battuto la favorita Helena nel finale. Prima di questo, erano usciti, nell’ordine, Mariavittoria, Zeudi, Lorenzo e Chiara.dopo l’annuncio della vittoria di, sono emersi nuovi dettagli sul motivo di questo trionfo, così come sulle reazioni della sconfitta Helena e del pubblico. Numerosi i messaggi che sono apparsi sui social durante la notte.La reazione die HelenaDurante la diretta, Alfonso Signorini ha fatto entraree Helena in studio. Dopo aver salutato tutti, le due concorrenti hanno atteso il verdetto del pubblico. Quando il nome diè stato proclamato, la festa è esplosa tra gli applausi.