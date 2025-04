Ilfattoquotidiano.it - Ecco il rilievo a grandezza naturale di una coppia emerso durante uno scavo a Pompei

Il parco archeologico dinon smette di stupire e offrire agli archeologici e ai visitatori nuove testimonianze storiche. Questa volta non si tratta di resti di vittime dell’eruzione del 79 d.C, ma di unfunebre di una, uomo e donna – a dimensioni quasi reali – pertinente a una tomba monumentale vicino alla necropoli di Porta Sarno. Ilè affiorato nel corso di unoarcheologico, nell’ambito del progetto di ricerca “Investigating the Archaeology of Death ini” condotto dall’Universitat de València in collaborazione con il Parco archeologico (direzione scientifica del prof. Llorenç Alapont).Le due sculture ad altosono state trasferite presso la Palestra grande degli scavi per avviarne il restauro e saranno tra i reperti di particolare spicco in esposizione nella mostra “Essere donna nell’antica” che inaugurerà il 16 aprile prossimo.