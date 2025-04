Metropolitanmagazine.it - Ecco i primi sette concorrenti ufficiali di The Couple: il nuovo reality con Ilary Blasi

Tv Sorrisi e Canzoni ha fatto sapere che nel programma dici saranno Brigitta e Benedicta Boccoli, gli sposini Manila Nazzaro e Stefano Oradei, anche le ex veline Thais Wiggers con Elena Barolo (confermata da Gabriele Parpiglia) e Jasmine Carrisi, che dovrebbe giocare insieme al suo ex fidanzato e attuale migliore amico, Pierangelo Greco (il suo nome non è ancora statozzato). Quindi al momento sappiamo quattro delle otto coppie che comporranno il cast completo deidi The.Il sito DavideMaggio.it ha svelato i nomi dei possibili opinionisti delgame The. Si tratta di una coppia inedita per il piccolo schermo. Ma mancherebbe ancora la firma. A giudicare le gesta delle otto coppie di– se la trattativa dovesse andare a buon fine – sarebbero la regista, sceneggiatrice, attrice e doppiatrice Simona Izzo e il coreografo Luca Tommassini.