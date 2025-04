Amica.it - Ecco i nuovi Beatles: Sam Mendes ha scelto gli attori dei suoi film sui Fab Four: Joseph Quinn, Barry Keoghan, Harris Dickinson e Paul Mescal

Fin dall’annuncio si sapeva che sarebbe stata una mega produzione. E Samnon ha deluso le aspettative: il suo progetto suiè ancora più grande del previsto. Il regista premio Oscar per American Beauty e già dietro la macchina da presa di James Bond (Skyfall e Spectre), ha trovato finalmente i 4 protagonisti dei 4che intende realizzare su ciascuno dei componenti della mitica band inglese.E ha intenzione di far uscire tutte e 4 le pellicole in contemporanea ad aprile 2028. Un’operazione di quelle che non si sono mai viste a Hollywood. Per capirci: Kevin Costner sta avendo un’enorme difficoltà a finanziare gli altri duedella sua quadrilogia di Horizon – An American Saga, e i primi dueli ha fatti uscire a mesi di distanza.