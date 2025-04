Ecco chi saranno i quattro Beatles di Sam Mendes | i film in uscita ad aprile 2028

Leggi su Open.online

Paul Mescal interpreterà Paul McCartney, Joseph Quinn interpreterà George Harrison, Barry Keoghan interpreterà Ringo Starr e Harris Dickinson interpreterà John Lennon, Sir Samuel Alexander, detto Sam, premio Oscar per American Beauty, ha confermato le voci intorno al cast del suo mastodontico progetto suidiversi,biografie, una per ogni Fab Four, la cuiè prevista, per tutte ele pellicole, nell’del. «Forse questa è un’occasione per capirli un po’ più a fondo» ha aggiunto durante la sua apparizione a sorpresa sul palco del CinemaCon, un evento annuale del settore di Hollywood, a Las Vegas lunedì sera. «I– ha detto – hanno ridefinito la cultura e sono rimasti con noi per tutta la vita. È la band più significativa di tutti i tempi».