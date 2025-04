Iodonna.it - Ecco chi fa Paul, John, Ringo e George

Proprio quando la serialità si allontana dal binge, il cinema se ne appropria con un’operazione rivoluzionaria: quattro biopic sui Beatles, un film per ciascun fab four. È il progetto di Sam Mendes – già annunciato l’anno scorso – per raccontare in modo dettagliatoMcCartney,Harrison,Starr eLennon. Quello che non si sapeva ancora e che Sam ha rivelato ieri al CinemaCon di Las Vegas, con tanto di ostensione live degli attori, è il prestigioso cast (quattro star britanniche e irlandesi). E l’uscita dei film: aprile 2028. Ma che tipo di uscita: sincrona o settimanale? Fitto il mistero. Come creare la canzone pop perfetta? Lo spiegaMcCartney X Leggi anche › Condannati ai biopic, la crisi di idee dietro il boom dei film biografici Beatles, i quattro film biopic: il cast, gli attori che fannoDunque gli attori.