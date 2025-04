Lanazione.it - Eccellenze locali e sapori campani: al via la 14° edizione di “Banchi di gusto”

Pisa, 1 aprile 2025 – Tutto pronto per la 14°di “di”: sabato 5 e domenica 6 aprile, dalle 10 alle 20, le storiche Logge disi animeranno con l’imperdibile fiera espositiva enogastronomica organizzata da CNA Pisa. Un evento che, ogni primavera, conquista il cuore della città celebrando il meglio della produzione italiana, con un focus speciale sulletoscane e, per la prima volta, uno sguardo alla tradizione campana. Ingresso libero e gratuito, dunque, per la due giorni all’insegna del: dai vini pregiati alle birre artigianali, dai formaggi stagionati ai salumi di alta qualità, senza dimenticare le prelibatezze dolciarie, i prodotti bio e le specialità d’origine campana. Ogni stand sarà un’esperienza sensoriale, con degustazioni e incontri diretti coi produttori, pronti a raccontare storie eautentici.