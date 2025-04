Ilgiornale.it - "È un amore tossico, sei ossessionato". Lorenzo scaricato al Grande fratello: cos'è successo

Shaila Gatta, eliminata dal pubblico in semifinale, ha cercato la sua rivincita prendendosi la scena e lasciando Spolverato in diretta tv: "Al tuo posto non l’avrei mai fatto, sei stata egoista"