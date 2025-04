Tuttivip.it - “È successo il macello”. Grande Fratello, Lorenzo l’hanno visto dopo la finale: “Non è possibile” (Video)

Leggi su Tuttivip.it

Se c’è stato un concorrente capace di far parlare di sé nel2025, nel bene e nel male, è statoSpolverato. Modello, unico uomo arrivato in, protagonista di discussioni e dinamiche dentro e fuori dalla Casa. Eppure, il suo percorso si è concluso con una doppia sconfitta: l’eliminazione a un passo dal podio e l’inaspettata rottura sentimentale, avvenuta in diretta, davanti a milioni di telespettatori.Durante l’ultima puntata del reality,è stato spiazzato dall’ingresso della fidanzata Shaila Gatta, che con tono freddo e parole decise ha messo fine alla loro relazione. In molti si aspettavano una reazione plateale da parte di Spolverato – un discorso accorato, un crollo emotivo, magari qualche lacrima – ma nulla di tutto ciò è accaduto.è rimasto impassibile, quasi stordito, senza opporsi né replicare con enfasi.