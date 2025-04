Monzatoday.it - È stato trovato Yuri, il ragazzino che era scomparso

Leggi su Monzatoday.it

nella mattinata di martedì 1° aprileB., ildi 17 anni che aveva fatto perdere le tracce di sé l’11 marzo scorso.Il giovane, come appreso da MilanoToday, èricoverato per accertamenti al pronto soccorso del San Paolo, non è chiaro se si sia presentato.