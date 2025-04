Milanotoday.it - E' seduto ai tavolini del bar ma vede la polizia e scappa: arrestato

Leggi su Milanotoday.it

Eraaidi un bar e in tasca aveva 70 grammi di hashish. Così, quando ha visto passare la, non ci ha pensato molto e ha provato ad allontanarsi. Ma i movimenti dell'uomo non sono sfuggiti ai poliziotti del commissariato di Città Studi che nel pomeriggio di lunedì stavano.