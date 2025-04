Formiche.net - E se il drone russo fosse partito dalla Svizzera? Il sospetto di Pugliese (Debunk.org)

“La dinamica del sorvolo va ancora accertata, ma sappiamo che simili attività russe sono molto comuni in Germania sulle basi militari e in altri Paesi, quindi è un’ipotesi realistica”. A commentare il caso delsul Joint Research Centre di Ispra (Varese) è Matteo, analista di.org. ”Non mi stupirebbe neanche se ildi Ispravicina. In ogni caso, serve alzare l’attenzione sulla guerra ibrida russa che si serve di sabotaggi e azioni cinetiche, oltre che della manipolazione informativa”, aggiunge a Formiche.net.Le frequenze sospetteNessuno ha visto ilvolare sul Joint Research Centre di Ispra (Varese). Ma i captatori del centro della Commissione europea sulle sponde del Lago Maggiore, che rilevano le onde radio, hanno registrato frequenze associabili come fonte a un dispositivo di fabbricazione russa.