"E ora fatemi parlare". Jessica, il messaggio dopo il trionfo al Grande Fratello. E a chi donerà i 50mila euro

Morlacchi la vincitrice del2025. Con il 52,13% delle preferenze, la cantante ha superato in finale la modella brasiliana Helena Prestes, fermatasi al 47,87%. Una vittoria arrivata tra emozioni forti, incredulità e gratitudine, che la stessaha voluto condividere con i fan in un video pubblicato nelle ore successive alla puntata sul profilo Instagram ufficiale del programma.“Penso sia tutto uno scherzo, non riesco a realizzare. Non ci sto capendo nulla. Posso solo dire grazie, grazie a ognuno di voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco. Sono felicissima”, ha dichiarato a caldo, ancora scossa dalla sorpresa di un traguardo che sembrava lontano all’inizio del suo percorso nella Casa.Legggi anche: “Ora ascoltatemi tutti”.: Helena seconda rompe il silenzio.