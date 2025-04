Ilgiorno.it - È morto Raffaele Bacelleriere, storico concessionario del Varesotto che guidava “l’ultima macchina del Re”

Bodio Lomnago (Varese), 1 aprile 2025 – Si è spento, nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile,Bacelliere, imprenditore molto noto neldi auto. Aveva 85 anni, lascia moglie e due figli. Bacelliere è stato per anni titolare delle rivendite Masera e Bacelliere, nonché proprietario di quella che è conosciuta nel mondo come l'ultimadel Re. Ha guidato la Varese Carri ed è stato cofondatore del Ferrari Club Varese. I funerali si terranno giovedì 3 aprile alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago, dove viveva da quasi mezzo secolo. La storia di Bacelliere edel Re Tutta la vita di Bacelliere è stata scandita da una forte passione per i motori e la sua storia è stata raccontata solo qualche mese in un libro tributo intitolato “del Re”, dedicato alla Fiat Torpedo che fu di Re Vittorio Emanuele III, passò ai primi quattro presidenti della Repubblica e venne scovata nel 1970 in un angolo polveroso della Fiat di Roma proprio daBacelliere, durante un viaggio di lavoro.