Agi.it - E' morta Suor Paola, tifosa laziale di "Quelli che il calcio..."

AGI. - "Riposa in pace, grazie di tutto. Sei stata una donna speciale". Così, su X, il giornalista e tifoso della Lazio Ilario Di Giovambattista annuncia la morte diD'Auria, 78 anni, tifosissima biancoazzurra e diventata la religiosa più nota d'Italia grazie a 'che il'. Ospite fissa del programma di Fabio Fazio dal 1993 al 2005, visse in diretta anche lo scudetto biancoceleste del 2000. Riposa in pace #grazie di tutto. Sei stata una donna speciale. pic.twitter.com/28KWF37M9W — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) April 1, 2025