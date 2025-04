News.robadadonne.it - È morta la giornalista Sky Tg 24 Paola Motta, aveva 58 anni

Leggi su News.robadadonne.it

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo, con la prematura scomparsa di, apprezzatapolitica di Sky Italia,a quasi 58(li avrebbe compiuti a giugno) per una malattia.Nata a Merano, in Alto Adige,lavorato in un quotidiano locale prima di approdare a Sky, dove lavorava nel canale all-news. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio dal mondo della politica, a partire dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che esprime “dolore e sconcerto per la scomparsa dell’amica e collega. che con garbo e professionalità ha raccontato oltre vent’di storia istituzionale italiana. Il suo acume e la sua passione mancheranno a tutti coloro che hanno a cuore l’informazione. Il mio sentito cordoglio alla redazione, e la mia più stretta vicinanza ai familiari e a tutte le persone che le erano care”.