È la prima cosa che farò Grande Fratello dopo la vittoria Jessica stupisce ancora

Leggi su Caffeinamagazine.it

Morlacchi ha vinto a sorpresa il, ma non ha nessuna intenzione di fermarsi: pensa già al prossimo futuro. Che sia stata l’ex leader dei Gazosa a vincere non è andato giù a tutti, meno che mai ai fan di Helena Prestes che hanno riempito i social di messaggi. “Questa è stata l’edizione più brutta della storia”, “Anche in studio è calato il gelo”, “Siamo su scherzi a parte?”.>>“Ora per lui si mette malissimo”., pesanti indiscrezioni su Lorenzola finale“La vera vincitrice è Helena”, “ha vinto il GF di Helena”, “vince ma in studio si sente solo il nome di Helena”, “Non ha vinto il premio, ma ha vinto l’amore del pubblico”, “L’unica vera protagonista”, “Meritava il premio più di chiunque altro”, “Helena ci ha dato tutto”, “La gente l’ha apprezzata perché è sempre stata vera”, “Hai vinto lo stesso”.