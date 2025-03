Spazionapoli.it - “È la peggior squadra d’Europa”: i numeri dopo Napoli-Milan non lasciano dubbi!

Leggi su Spazionapoli.it

si è conclusa nella giornata di domenica, ma la partita andata in scena al Maradona continua ad essere sulla bocca di tutti. La 30esima giornata di Serie A si è conclusa da pochissimo, ma nel mirino degli esperti continua ad esserci la sfida tra. Le due compagini sono scese in campo nella giornata di ieri, con il match che è andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Il risultato finale è stato chiaro. 2-1 per gli azzurri, ma non senza sofferenze (sopratutto nel finale). Intanto, nell’impianto di Fuorigrotta è emerso un dato preoccupante che ha scosso tutti.Ile il problema rigori: la conferenza arriva al Maradona“Il giornoè ancor più bello”, direbbe qualche tifoso del. Effettivamente è così, ancor più perché la vittoria degli azzurri contro ilconferma la netta rivalità con i nerazzurri dio: l’Inter.