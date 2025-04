Tuttivip.it - “È dovuta scappare via”. Grande Fratello, la soffiata pazzesca su Shaila: il putiferio proprio in quel momento

Leggi su Tuttivip.it

La finale del2025, svoltasi il 31 marzo, ha visto un episodio controverso riguardanteGatta. Dopo aver interrotto la relazione con Lorenzo Spolverato in diretta,è apparsa visibilmente turbata durante la trasmissione. Secondo una segnalazione riportata dall’influencer Amedeo Venza, al termine della puntata, intorno alle 1:45,sarebbe stata oggetto di fischi e urla da parte del pubblico presente in studio, con esclamazioni come “fuori fuori”. In risposta, avrebbe reagito con irritazione, lasciando poi lo studio in modo repentino.? Ulteriori indiscrezioni, diffuse dalla giornalista Grazia Sambruna, suggeriscono che, dopo la trasmissione,avrebbe avuto un alterco con Lorenzo, arrivando persino a schiaffeggiarlo. Tuttavia, queste affermazioni non sono supportate da prove concrete.