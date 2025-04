Nerdpool.it - Dying For Sex: Recensione della serie tv di FX

For Sex è una miniche affronta con coraggio e ironia temi profondi come la mortalità, la sessualità femminile e l’autodeterminazione. La storia segue Molly, una donna alla quale viene diagnosticato un cancro terminale.Sarà disponibile in Italia su Disney+ a partire da venerdì 4 aprile 2025, con tutti gli otto episodi rilasciati contemporaneamente.SinossiDopo aver ricevuto una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio, Molly decide di lasciare il marito Steve e inizia a esplorare, per la prima volta nella sua vita, la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali. Molly ha molto da realizzare nel poco tempo che le resta. Non c’è spazio per moralismi o giudizi: a lei non importa cosa la gente pensisua proverbiale lista dei desideri (una frase che provoca sempre un’occhiata di disappunto).