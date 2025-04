Movieplayer.it - Dune 3, Jason Momoa conferma il ritorno: "Non prendetevela con me per gli spoiler se non avete letto il libro"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore riprenderà i panni di Duncan Idaho dopo essere stato ucciso nel primo film della saga fantascientifica di Denis Villeneuve Il personaggio di Duncan Idaho farànel terzo film della saga dile cui riprese sono previste per quest'anno. Durante un'apparizione a TODAY,hato che il suo personaggio tornerà per il prossimo capitolo dell'epico franchise fantascientifico di Denis Villeneuve, che vedrà nuovamente Timothee Chalamet e Zendaya protagonisti. "Sto facendo il mio", hato a Craig Melvin durante la trasmissione di lunedì mattina. "L'sentito per primi, proprio qui con voi, baby". La Warner Bros. non ha al momentoto nulla, ma un attore non si sbilancerebbe mai così tanto se la notizia non fosse .