Palermotoday.it - Due giornate dedicate ai libri al bar Pickwick: incontro con la casa editrice "I buoni cugini editori"

Leggi su Palermotoday.it

Il 3 e il 4 aprile al Bar, di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo,con la. Nel corso delle dueverrò offerto un calice dei vini Tonnino a chiunque acquisterà un libro.Un'occasione per passare una serata in compagnia.