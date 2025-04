Drop – accetta o rifiuta il Secondo Trailer Ufficiale

Leggi su Cinefilos.it

, ilUniversal Pictures ha distribuito on line ildi, il nuovo progetto di Blumhouse in arrivo al cinema dal 17 aprile.I primi appuntamenti sono già abbastanza stressanti. Ma andare a un primo appuntamento mentre uno sconosciuto ti invia dei meme irritanti che evolvono in minacce di morte, è da brividi. Il regista Christopher Landon torna ai thriller dall’intensità giocosa e imprevedibile, perfezionata nei film Auguri per la tua Morte, in questo giallo moderno dove chiunque è un sospettato. o una vittima.è prodotto congiuntamente dalle case di produzione specializzate in blockbuster di genere, Blumhouse e Platinum Dunes.La candidata agli Emmy Meghann Fahy, star rivelazione di The White Lotus e The Perfect Couple, interpreta Violet, una madre vedova che dopo anni ha il suo primo appuntamento.