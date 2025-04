Iltempo.it - Droni, il pm indaga su altri possibili sorvoli. Ipotesi filo-russi

L'didi, mentre si cercano presunti contatti tra, italiani o stranieri, nella zona del Lago Maggiore. Sono le prime verifiche della Procura di Milano nell'inchiesta per spionaggio politico-militare aggravato dalla finalità di terrorismo, sul "giallo" del drone di fabbricazione russa che avrebbe violato, 6 volte in 5 giorni a marzo, la no fly zone sopra il centro di ricerca della Commissione europea Joint Research Centre di Ispra. Il procuratore aggiunto a capo del pool anti-terrorismo, Eugenio Fusco, e il sostituto Alessandro Gobbis con il procuratore Marcello Viola hanno delegato i carabinieri del Ros incaricati delle indagini di accertare se vi siano statidio velivoli a pilotaggio da remoto su un'area di circa 5 chilometri sopra il maxi polo scientifico-tecnologico dell'Ue, il terzo più grande d'Europa dopo Lussemburgo e Bruxelles, nato nel 1960 per la ricerca nucleare.