Lapresse.it - Drone russo sul Lago Maggiore, si indaga su altri possibili sorvoli in zona Ispra

La Procura di Milano stando sudi droni e velivoli a pilotaggio da remoto, oltre ai seipassaggi in 5 giorni captati dal centro di ricerca della Commissione europea, sopra un’area di circa cinque chilometri della no fly zone sopra il Joint Research Centre disul, che copre anche stabilimenti di Leonardo, la società a maggioranza statale della Difesa e dell’Aerospazio. È quanto si apprende sul fascicolo per spionaggio politico militare aperto sulla vicenda dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco con il pm Alessandro Gobbis: nei giorni scorsi un captatore del Joint Research Centre ha associato alcune frequenze a bassa quota rilevate con il possibile passaggio sulladi undi fabbricazione russa. L’ipotesi degli investigatori sulla vicenda delL’ipotesi degli investigatori del Ros, coordinati dalla Procura di Milano, è che il presuntodi Mosca, segnalato dalla security interna del JRC ai carabinieri di Varese, possa essere decollato dalle numerose piste di atterraggio presenti nelladele in genere utilizzate per testare i prototipi.