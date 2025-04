Dayitalianews.com - Drammatico incendio in un appartamento: evacuati anche maestre e i venti bambini di un asilo nido che si trova al piano terra. Paura ma solo danni questa mattina a Nettuno

Fiamme in un palazzo, allarme e intervento immediatota di apprensione a, dove unscoppiato in unha messo in allerta un intero quartiere. Le fiamme, divampate intorno alle 11:30 in un’abitazione di via delle Sterlizie, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Radiomobile di Anzio.Evacuato l’al: bimbi al sicuroA destare maggiore preoccupazione è stata la presenza di unaldello stesso edificio in cui si è sviluppato l’. In via precauzionale, è stata decisa l’evacuazione immediata della struttura educativa, con l’uscita ordinata di circaaccompagnati dalle insegnanti. Fortunatamente, l’operazione si è svolta con ordine e senza momenti di panico.