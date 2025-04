Anteprima24.it - Dramma a Pisa, 16enne originario del salernitano muore schiacciato dal trattore

Tempo di lettura: < 1 minutoEradi Sanza, comunedel Vallo di Diano, il ragazzino di 16 anni, Felice Lavevlia, deceduto ieri pomeriggio, dopo essere statodalche stava guidando nell’azienda agricola di famiglia.La tragedia è avvenuta a Montopoli, in provincia di. Il, come era solito fare, era alla guida deldi famiglia per fare un giro nei campi di proprietà quando, ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato e lo ha. L’impatto è stato fatale. Ilè morto sul colpo. A dare l’allarme ieri sera, non vedendo il ragazzo rientrare a casa, il padre del giovane. Sul posto i carabinieri che indagano sull’incidente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane studente.